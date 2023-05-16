Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Работа сегодня чрезвычайно успешна, все воздушные цели уничтожены. 6 ракет "Кинжал" – довольно впечатляющий показатель. Киев снова остается в эпицентре событий, потому что столица всегда была приоритетной целью для врага. Вы видите, сколько они запускают по столице, именно поэтому Киев защищены серьезными средствами противовоздушной обороны. Потому что и объекты инфраструктуры и другие важные объекты государства всегда будут в приоритете у врага… Самое главное, что уничтожено все, что летело на Киевщину", - отметил Игнат.

Кроме этого, он также отметил, что аэробалистические ракеты Х-47 были выпущены из 6 самолетов Миг31К, являющихся носителями "кинжалов".