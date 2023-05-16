Киев имеет серьезную систему ПВО, которая позволила ликвидировать все шесть "кинжалов", - пресс-секретарь Воздушных сил
Киев всегда является приоритетной целью для врага, поэтому у столицы есть серьезная система ПВО, которая позволила ликвидировать все 6 ракет "Кинжал"
Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Работа сегодня чрезвычайно успешна, все воздушные цели уничтожены. 6 ракет "Кинжал" – довольно впечатляющий показатель. Киев снова остается в эпицентре событий, потому что столица всегда была приоритетной целью для врага. Вы видите, сколько они запускают по столице, именно поэтому Киев защищены серьезными средствами противовоздушной обороны. Потому что и объекты инфраструктуры и другие важные объекты государства всегда будут в приоритете у врага… Самое главное, что уничтожено все, что летело на Киевщину", - отметил Игнат.
Кроме этого, он также отметил, что аэробалистические ракеты Х-47 были выпущены из 6 самолетов Миг31К, являющихся носителями "кинжалов".
- Напомним, в ночь на 16 мая Россия совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев, с использованием одновременно дронов, крылатых и баллистических ракет - она стала восьмой с начала месяца. Падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.81
-
EUR
Покупка 40.5Продажа 41.42
- Актуальное
- Важное