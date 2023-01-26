Об этом сообщила прессслужба ДТЭК.

"Усилиями энергетиков удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в компании напомнили, что ситуация в энергосистеме все еще сложна и попросили граждан не включать одновременно несколько мощных приборов.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал энергетическую ситуацию в Киевской области одной из самых сложных.

Ранее в КМВА сообщали, что в результате ракетной атаки 26 января атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные дома и многоэтажки, а также автомобили. Были введены аварийные отключения.

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