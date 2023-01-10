Киев и Копенгаген станут городами и собратьями

Об этом сообщили в пресс-службе Экономического управления муниципалитета Копенгагена.

Отмечают, что сначала к мэру Копенгагену Софи Хесторп Андерсен обратился с просьбой о заключении соглашения о побратимстве мэр Киева Виталий Кличко. Поэтому сейчас идет процесс обсуждения того, как может выглядеть соглашение и в какой сфере города могут сотрудничать.

Андерсен отметила, что Копенгаген поддерживал и продолжает поддерживать украинский народ. Так, с начала полномасштабной войны они приняли уже несколько тысяч украинцев. Впрочем, она надеется, что с помощью вклада в восстановление Киева, они смогут сделать больше для Украины.

"Таким образом, мы можем помогать от одной столицы к другой, и мы можем еще лучше объединить наше население", - сказала Андерсен.

Экономическое управление подготовило проект соглашения о побратимстве на основе предложений Киева. Она вступит в силу после того, как ее официально одобрит Киев и общественное представительство муниципалитета Копенгагена. Сначала сделка будет рассчитана на три года.

Мэр по трудоустройству и интеграции Копенгагена Йенс-Кристиан Люткен отметила, что уже многие жители города присоединились к помощи Украины. Сама она, в частности, посещала ее трижды за прошлый год.

"Я вижу сотрудничество с Киевом как нечто, дающее большие возможности как для Копенгагена, так и для Украины, как в культурном, человеческом, так и в экономическом плане", - сказала Люткен.

22 декабря 2022 стало известно, что правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.

В тот же день Киев получил от Дании 9 мощных генераторов, восемь из которых установят в котельных для обеспечения теплоснабжения в домах горожан.