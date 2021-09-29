Киев и Ивано-Франковская область подключили к "Дии" все центры предоставления админуслуг: что это даст
Киев и Ивано-Франковская область подключили к "Дии" все центры предоставления административных услуг (ЦНАП)
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Дии".
"Абсолютно во всех центрах предоставления админуслуг Ивано-Франкивщины и Киева работает шеринг документов через "Дию"", - говорится в сообщении.
Так, в пресс-службе отметили, что ЦНАП в этих регионах теперь принимают ID-карту, загранпаспорт, РНУКПН, свидетельство о рождении и справку внутренне перемещенного лица.
В пресс-службе также добавили, что с "Дией" интегрированы также ЦНАП в Херсонской и Черкасской областях.
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