Киев и Ивано-Франковская область подключили к "Дии" все центры предоставления админуслуг: что это даст

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Дии".



"Абсолютно во всех центрах предоставления админуслуг Ивано-Франкивщины и Киева работает шеринг документов через "Дию"", - говорится в сообщении.



Так, в пресс-службе отметили, что ЦНАП в этих регионах теперь принимают ID-карту, загранпаспорт, РНУКПН, свидетельство о рождении и справку внутренне перемещенного лица.



В пресс-службе также добавили, что с "Дией" интегрированы также ЦНАП в Херсонской и Черкасской областях.

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