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Киев и еще восемь регионов имеют показатели "оранжевой" зоны карантина

23 сентября, 2021 четверг
10:41
Общество

По состоянию на 23 сентября Киев и еще восемь областей соответствуют показателям "оранжевой" карантинной зоны. Уровень госпитализации самый высокий на Буковине

Об этом свидетельствуют данные МОЗ .

Сейчас все области Украины находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина.

Однако, на сегодняшний день в "оранжевой" зоны могут быть отнесены:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черкасская области.

В регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций (более 50%). Самый высокий он в Черкасской области - 144,4%.

Также уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тыс. Населения) не превышен ни только в двух областях: Закарпатской (44) и Кировоградской (35).

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