Киев и еще восемь регионов имеют показатели "оранжевой" зоны карантина
По состоянию на 23 сентября Киев и еще восемь областей соответствуют показателям "оранжевой" карантинной зоны. Уровень госпитализации самый высокий на Буковине
Об этом свидетельствуют данные МОЗ .
Сейчас все области Украины находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина.
Однако, на сегодняшний день в "оранжевой" зоны могут быть отнесены:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Киевская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черкасская области.
В регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций (более 50%). Самый высокий он в Черкасской области - 144,4%.
Также уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тыс. Населения) не превышен ни только в двух областях: Закарпатской (44) и Кировоградской (35).
- Напомним, с четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установлено "желтый" уровень эпидемической опасности .
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