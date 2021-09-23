Киев и еще восемь регионов имеют показатели "оранжевой" зоны карантина

Об этом свидетельствуют данные МОЗ .



Сейчас все области Украины находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина.

Однако, на сегодняшний день в "оранжевой" зоны могут быть отнесены:

Днепропетровская;

Донецкая;

Киевская;

Луганская;

Николаевская;

Харьковская;

Херсонская;

Черкасская области.

В регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций (более 50%). Самый высокий он в Черкасской области - 144,4%.

Также уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тыс. Населения) не превышен ни только в двух областях: Закарпатской (44) и Кировоградской (35).





Напомним, с четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установлено "желтый" уровень эпидемической опасности .

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