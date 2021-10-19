Киев и еще 14 областей находятся в "оранжевой" зоне карантина, еще пять в - "красной"
В Украине расширили "оранжевую" зону карантина, добавилась Ровенская область
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ .
На сегодня, 19 октября, в зоне "красной" зоне находятся 5 областей, а именно:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Одесская,
- Херсонская.
В свою очередь, в "оранжевой" зоне карантина 15 регионов:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская;
- Ивано-Франковска,
- Тернопольская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская;
- Ровенская.
На "желтом" уровне находятся пять регионов:
- Винницкая;
- Кировоградская;
- Закарпатская;
- Полтавская;
- Киевская.
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