Киев и еще 14 областей находятся в "оранжевой" зоне карантина, еще пять в - "красной"

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ .

На сегодня, 19 октября, в зоне "красной" зоне находятся 5 областей, а именно:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская,

Херсонская.

В свою очередь, в "оранжевой" зоне карантина 15 регионов:

Киев;

Волынская область;

Житомирская;

Ивано-Франковска,

Тернопольская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская;

Ровенская.

На "желтом" уровне находятся пять регионов:

Винницкая;

Кировоградская;

Закарпатская;

Полтавская;

Киевская.



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