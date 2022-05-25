Об этом недавно руководитель "дочки" Нафтогаза, Укртранснафты, Николай Гавриленко рассказал в интервью ЭП.

Он отметил, что после того, как "трубу" забрали у структур Медведчука и передали Укртранснафте, до начала полномасштабной войны РФ против Украины госкомпания не могла транспортировать по ней дизтопливо, поскольку остатки горючего так и не передали на баланс Укртранснафты. После 24 февраля ситуация изменилась и эти объемы решили передать на нужды государства.

В процессе передачи Гавриленко выступил с инициативой оставить в трубе некоторое количество топлива, чтобы использовать его как технологическое для организации обратной (реверсной) прокачки дизеля из Венгрии в Украину. В начале мая начались переговоры с компанией MOL как владельцем активов, на которые заходит этот продукт на территории Венгрии.

"Наша переговорная позиция была построена на том, чтобы наладить транспортировку по этой трубе из Венгрии в Украину 100-150 тысяч тонн дизтоплива в месяц", – рассказывает Гавриленко. Этот объем рассматривался как базовый с учетом производственных характеристик системы в стандартном режиме работы.

В MOL заявили, что свободного ресурса топлива у них нет. Как объясняет экс-глава Укртранснафты – потому что предвыборная кампания премьера Венгрии Виктора Орбана была построена, в частности, на низких ценах на нефтепродукты. Сейчас в Венгрии цена дизтоплива – 1,2-1,4 евро за литр, что на 30-40% ниже остальной Европы. Поэтому существенно вырос спрос, который нужно удовлетворять.

В то же время венгерская компания заявила о готовности транспортировать топливо из Венгрии в Украину продуктопроводом.

"Все, что MOL смогла нам предложить – это лишь вариант, при котором мы будем находить дизтопливо в ЕС, доставлять его в вагонах-цистернах в их терминалы, где его будут перекачивать в продуктопровод и поставлять по нему в Украину", – объясняет Гавриленко.

19 мая было заключено предварительное соглашение о готовности MOL подписать договор о транспортировке дизтоплива этим продуктопроводом. "Договор отработан обеими сторонами и может быть подписан в ближайшие несколько дней", – добавил он.

Отметим, что после полномасштабного вторжения России и обстрела важных инфраструктурных объектов в Украине начался дефицит горючего. Сначала правительство пыталось регулировать его стоимость, но на обеспечение АЗС горючим это не повлияло. Поэтому в середине мая "отпустило" цены и ситуация постепенно регулируется.

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