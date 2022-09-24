Об этом он написал в телеграмме .

"Друзья! Киев и Барселона стали городами-побратимами. Сегодня очень важно сотрудничество на уровне городов, потому что именно города играют ключевую роль в развитии государств и углублении сотрудничества между ними. Мы благодарны нашим друзьям, которые помогают. Барселона передавала Украине пожарные авто, гуманитарную помощь , предоставила временное убежище украинцам, спасавшимся от войны", - подчеркнул Виталий Кличко.

По словам мэра Барселоны Ады Колоу, испанская столица и дальше будет поддерживать Украину и Киев. Они с Виталием Кличко, в частности, обсудили сотрудничество в сферах общественного транспорта, экологии, smart city и культуры.

Мэр Киева отметил, что 24 и 25 сентября в Барселоне – День города, а в 2023 году ее партнером в праздновании этого праздника будет столица Украины. На улицах Барселоны представят украинскую культуру, кухню, также пройдут мероприятия с участием художников из Киева.

2 августа сообщили, что Ирпень и Майами станут городами-побратимами.

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