Киев и 8 областей. В Укрэнерго предупредили о плановых отключениях электроэнергии 15 ноября
Ограничение потребления электроэнергии 15 ноября коснется фактически всей территории левобережной Украины и Житомирщины
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Завтра, 15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. областях Украины отключения не прогнозируются.
В Укрэнерго напомнили, что ограничение потребления электроэнергии является следствием повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады производят восстановительные работы круглосуточно.
Также призвали не оставлять привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления! Это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты.
- В ночь на 11 ноября российский агрессор нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.
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