Киев и 15 регионов находятся в "красной" зоне карантина, только две области - "желтые"

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

К "красной" зоне отнесено:

Киев;

Херсонскую;

Одесскую;

Запорожскую;

Донецкую;

Днепропетровскую;

Сумскую;

Николаевскую;

Ровенскую;

Житомирскую;

Ивано-Франковскую;

Киевскую;

Луганскую;

Хмельницкую;

Черниговскую;

Львовскую области.

В "оранжевой" находятся:

Винницкая;

Волынская;

Полтавская;

Тернопольская;

Харьковская;

Черкасская;

Черновицкая область.

В "желтой" зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.





Напомним, с 1 ноября в Киеве начала действовать "красная" зона адаптивного карантина.

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