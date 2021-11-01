Киев и 15 регионов находятся в "красной" зоне карантина, только две области - "желтые"
В Украине на 1 ноября в "желтой" зоне эпидемической опасности находятся две области. Киев и 15 регионов находятся в "красной", все остальные - в "оранжевой"
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .
К "красной" зоне отнесено:
- Киев;
- Херсонскую;
- Одесскую;
- Запорожскую;
- Донецкую;
- Днепропетровскую;
- Сумскую;
- Николаевскую;
- Ровенскую;
- Житомирскую;
- Ивано-Франковскую;
- Киевскую;
- Луганскую;
- Хмельницкую;
- Черниговскую;
- Львовскую области.
В "оранжевой" находятся:
- Винницкая;
- Волынская;
- Полтавская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Черкасская;
- Черновицкая область.
В "желтой" зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.
- Напомним, с 1 ноября в Киеве начала действовать "красная" зона адаптивного карантина.
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- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
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