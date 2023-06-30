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"Киев готовится совершить теракт": ЦПД рассказал о новом нарративе пропаганды, который озвучили в МИД России

30 июня, 2023 пятница
17:25
Война с Россией

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в подготовке теракта на Запорожской АЭС из-за установки дополнительных датчиков радиации в Киеве

Очередной фейк роспропаганды прокомментировал Центр противодействия дезинформации.

Так, днем 30 июня Захарова написала в Telegram: "В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!".

В ЦПД отметили, что Россия обвиняет Украину в том, что, вероятно, хочет поступить сама.

"Обвиняя Украину, преступная власть Кремля готовит себе инфоалиби перед очередным терактом, о котором сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины", - отмечает Центр противодействия дезинформации.

Что известно о новых датчиках радиации в Киеве

КГГА сообщила об установке дополнительных датчиков измерения радиации в Голосеевском и Святошинском районах столицы.

Местные власти отметили, что дополнительные устройства установили на средства меценатов без привлечения денег из бюджета.

"Сейчас в столице работает семь таких датчиков, которые в реальном времени передают информацию в Киев Цифровой (раздел мониторинга качества воздуха). Пользователь может пересмотреть адреса установленных датчиков, а также уровень радиации, зафиксированный на каждом из них", - сообщили в КГГА.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

Новости
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фейк
Запорожская АЕС
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