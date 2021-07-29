Киев готовится к выдаче спецпропусков на транспорт в случае усиления карантина, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал подготовку к возможному локдауну и сбор информации для введения спецпропусков на транспорт
Об этом сообщает Общественное.
"Киев выучил уроки, которые были при предыдущих двух вспышках, когда вводили карантин и за достаточно короткий промежуток времени нужно было делать временные пропуска для критической инфраструктуры. Поэтому, понимая, что может быть потенциально вспышка, Киев в не самом эпидемический период сейчас, когда город находится в "зеленой" зоне, проводит подготовку к возможной потенциально вспышке", - цитирует издание слова Ляшко.
- Напомним, ранее в Минздраве спрогнозировали усиление карантина осенью.
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