Киев готовится к выдаче спецпропусков на транспорт в случае усиления карантина, - Ляшко

Об этом сообщает Общественное.



"Киев выучил уроки, которые были при предыдущих двух вспышках, когда вводили карантин и за достаточно короткий промежуток времени нужно было делать временные пропуска для критической инфраструктуры. Поэтому, понимая, что может быть потенциально вспышка, Киев в не самом эпидемический период сейчас, когда город находится в "зеленой" зоне, проводит подготовку к возможной потенциально вспышке", - цитирует издание слова Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве спрогнозировали усиление карантина осенью.