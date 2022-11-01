Об этом информирует городской голова Виталий Кличко.

"Из-за ракетных атак агрессора по объектам критической инфраструктуры рассматриваем различные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", - подчеркнул Кличко.

Сообщается, что в Киеве закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и другие необходимые вещи, чтобы пункты обогрева принимали украинцев.

В этих пунктах можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь, добавил мэр.