Киев готов развернуть около 1000 пунктов обогрева в случае полного отсутствия электричества, воды и тепла, - Кличко
В случае чрезвычайных ситуаций зимой в столице готовы развернуть около 1000 пунктов обогрева жителей и гостей города
Об этом информирует городской голова Виталий Кличко.
"Из-за ракетных атак агрессора по объектам критической инфраструктуры рассматриваем различные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", - подчеркнул Кличко.
Сообщается, что в Киеве закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и другие необходимые вещи, чтобы пункты обогрева принимали украинцев.
В этих пунктах можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь, добавил мэр.
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