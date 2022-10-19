Киев экономит только 7% электричества из нужных 30%, - ГВА призвала киевлян экономить во избежание веерных отключений
Киевская городская военная администрация рассказала, что столица экономит всего 7% электричества из нужных 30%, что может привести к вынужденным отключениям
Об этом пишет КГВА в своем телеграме .
В сообщении говорится, что электросеть не будут выключать принудительно, если приступить к экономному потреблению уже сейчас. Для этого нужно ограничить работу энергоемких приборов в часы пик с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Владельцам бизнеса следует выключать вывески и подсветку, не нужно оставлять включенную иллюминацию и освещение в помещениях на ночь.
"Мы уже призывали вас соблюдать режим экономии электроэнергии, а теперь настаиваем: экономьте электроэнергию и воду", - пишет городская администрация.
КГВА напоминает, что к энергоемким приборам относятся: электроплита, бойлеры, электрический теплый пол, посудомоечная машина, микроволновка, обогреватели и кондиционеры, стиральные машины и другие.
- 18 октября Шмыгаль сообщил , что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.
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