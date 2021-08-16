Киев - двадцать первый город в мире по уровню загрязненности воздуха
16 августа в Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире
Об этом свидетельствуют данные портала Iqair , отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
По состоянию на 13:00 индекс Киева составил 72 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения". Жителей столицы просят закрыть окна.
При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.
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