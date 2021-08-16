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Киев - двадцать первый город в мире по уровню загрязненности воздуха

16 августа, 2021 понедельник
13:52
Общество

16 августа в Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair , отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 13:00 индекс Киева составил 72 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения". Жителей столицы просят закрыть окна.

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.

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Киев
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