Киев должен выполнить "Минские соглашения", тогда вопросы отпадут, - Лавров о поставках российского оружия "ЛДНР"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия из России наемникам "ЛДНР" будут зависеть от соблюдения Украиной Минских соглашений, в частности, относительно особого статуса Донбасса
Об этом он заявил сегодня на брифинге.
"Здесь у нас однозначно есть позиция (по предоставлению оружия "Л/ДНР", - ред.). Мы сторонники безусловного выполнения Киевом Минских соглашений. Западные кураторы украинского режима, в частности американцы, заявили, что они добьются выполнения Киевом пунктов по Минскому комплексу. Особенно по выполнению обязательств по особому статусу Донбасса", - заявил он.
По словам Лаврова, на поставку вооружения в ОРДЛО влияют только Минские договоренности.
"Выхожу из того, что это обязательство на западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений, тогда все вопросы отпадут", - добавил глава российского МИД.
Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия должна поставить отдельные виды оружия для ЛДНР.
"В этих условиях Россия должна оказать "ЛДНР" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно подготавливаемой Киевом военной агрессии", - сказал он.
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