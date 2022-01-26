Киев должен выполнить "Минские соглашения", тогда вопросы отпадут, - Лавров о поставках российского оружия "ЛДНР"

Об этом он заявил сегодня на брифинге.



"Здесь у нас однозначно есть позиция (по предоставлению оружия "Л/ДНР", - ред.). Мы сторонники безусловного выполнения Киевом Минских соглашений. Западные кураторы украинского режима, в частности американцы, заявили, что они добьются выполнения Киевом пунктов по Минскому комплексу. Особенно по выполнению обязательств по особому статусу Донбасса", - заявил он.



По словам Лаврова, на поставку вооружения в ОРДЛО влияют только Минские договоренности.



"Выхожу из того, что это обязательство на западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений, тогда все вопросы отпадут", - добавил глава российского МИД.



Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия должна поставить отдельные виды оружия для ЛДНР.



"В этих условиях Россия должна оказать "ЛДНР" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно подготавливаемой Киевом военной агрессии", - сказал он.

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