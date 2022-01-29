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Главная война с Россией Киев должен вкладывать деньги в оборону, а не в "Большую стройку", - Марко Михельсон

Киев должен вкладывать деньги в оборону, а не в "Большую стройку", - Марко Михельсон

29 января, 2022 суббота
16:20
война с Россией Марко Михельсон

Глава Комитета по иностранным делам Парламента Эстонии Марко Михельсон, побывавший в Украине, считает, что Киев должен больше денег вкладывать в оборону государства, а не в строительство дорог. Об этом он написал в Твиттере, подводя итоги своих встреч в Украине. Михельсон также подчеркнул, что именно сильная демократия с гражданским обществом и оппозицией является залогом независимости Украинского государства

"Мое мнение по недавней поездке в Киев: Украина является живой демократией с сильным гражданским обществом и политической оппозицией. Это лучшая гарантия безопасности Украины на сегодняшний день. Демократия – лучшее средство сдерживания против российской агрессии", - пишет Михельсон.

Он отмечает: украинское военное командование профессионально, опытно и уверенно в себе. Они готовы вести борьбу со всеми возможными угрозами, которые могут возникнуть.

"Настроение в Киеве далеко от паники. Страна, которая 8 лет находится в оборонительной войне против российской агрессии, знает, что означает настоящая опасность. Украинское руководство все еще считает, что непосредственной угрозы пока нет. Поэтому они обеспокоены решением нескольких западных стран относительно начала сокращений посольств", – сообщил эстонский депутат.

"Президент Зеленский должен продемонстрировать подлинное лидерство и построить сильное национальное единство вокруг политики безопасности и обороны в то время, когда это так необходимо. Киев должен инвестировать сегодня больше в оборону, чем в дороги, если вы понимаете, что я имею в виду", - пишет политик.

Он также предостерег, что надежды Киева на продолжение переговоров в Норманди справедливы, но они не приведут к долгосрочному решению.

"Путинская Россия никогда не признает суверенитет демократической Украины. Уступка требования России относительно Минского процесса может стать самоубийством для любого демократического лидера Украины", - считает Михельсон.

"Более 70% украинцев поддерживают членство своей страны в ЕС и более 60% поддерживают членство в НАТО. Это из-за продолжающейся российской агрессии. У украинцев высокие патриотические чувства. Запад должен признать, что стабильности и мира в Европе не будет без свободной и демократической Украины. Главная проблема – не расширение НАТО, а расширение тоталитарной России", – резюмирует эстонский политик.

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