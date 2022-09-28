Об этом в эфире Эспрессо сказал соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

"Киев должен показать пример, потому что из списка на демонтаж российских и коммунистических памятников и мемориальных досок в Киеве их около 200. Киев на самом деле тоже усеян разнообразными советскими, русскими памятниками, мемориальными досками, серпами и молотами. Даже в арке Киеврады есть ряд серпов и молотов, можно их увидеть", – рассказал он.

По мнению Позднякова, Киев должен показывать пример, потому что если в столице "столько коммунистической и российской символики, то другие города последуют примеру, что пока ничего можно не делать и им ничего за это не будет".

"Я думаю, относительно того, почему Киев не примером вопроса к господину Кличко. Я не знаю, есть ли сейчас разрешения на демонтаж от МКИП, но даже, если их нет, я не думаю, что он не может поговорить с господином Ткаченко и попросить ускорить этот процесс.Уже 7 месяцев полномасштабной войны и сколько лет закона о декоммунизации.В Киеве еще есть ряд объектов, подпадающих под него.Все стоит на месте, хотя бы это должно было быть демонтировано очень давно.Вопросы со Щорсом особенно демонстрирует то, что даже закон о декоммунизации в Киеве не до конца исполнен", - подытожил активист.