На таких темах акцентируют международные издания на утро 5 августа.

Украина делает новый дипломатический толчок для ослабления России

Украина на встрече в Саудовской Аравии в эти выходные сделает новый дипломатический толчок, чтобы заручиться поддержкой десятков стран, которые оставались в стороне от войны. Это начало более широкой кампании в ближайшие месяцы по наращиванию дипломатической силы и удвоению международных усилий по изоляции и ослаблению России, пишет The New York Times . Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов около 40 правительств на переговоры в порту Джедда на Красном море. Среди них стоит отметить Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и некоторые богатые нефтью страны Персидского залива, которые пытались поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией во время полномасштабной войны, которая началась в феврале 2022 года.

Фото: Reuters

Украинские и западные официальные лица пытались уменьшить ожидания переговоров в эти выходные, подчеркивая, что они вряд ли приблизят войну к концу, и что многие из приглашенных стран вряд ли изменят свою позицию. Соединенные Штаты, которые, как ожидается, поучаствуют, поощряются тем, что в Джедди ожидается присутствие таких нейтральных стран, как Индонезия, Индия, Мексика, Чили и Южная Африка. Все хотят, чтобы война закончилась, учитывая экономические трудности, которые она привела, но этого может быть недостаточно, чтобы заставить их вернуться против Москвы. А для Украины это собрание проходит в решающий момент.

Кроме того, в статье отмечается, что хотя Россия и Саудовская Аравия уже давно действуют согласованно по ключевым вопросам, связанным с нефтью, взаимовыгодным образом, есть признаки того, что их давние отношения могут находиться под напряжением, поскольку Россия, кажется, недавно накачала больше нефти, чем обещала. Именно такие трещины – экономические, культурные или политические – украинские и западные официальные лица надеются использовать в свою пользу.

Атака беспилотников в Керченском проливе и перенесение войны домой в Россию

В Керченском проливе украинские беспилотники сбили российский танкер-химовоз. Инцидент произошел через день после того, как Киев заявил, что поразил российский десантный корабль морским беспилотником, пишет The Guardian . В Федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ говорят, что танкер SIG получил пробоину в машинном отделении возле ватерлинии с правого борта, предварительно в результате атаки морского беспилотника, но обошлось без потерь. Сообщенная атака ненадолго приостановила движение по Керченскому мосту, стратегической магистрали, соединяющей оккупированный Россией Крым с материковой частью России.

Отмечается, что количество атак в Черном море с обеих сторон возросло после того, как Москва в прошлом месяце вышла из соглашения, которое позволяло экспорт украинского зерна из-за транспортного узла во время конфликта между двумя странами.

Украина публично не комментировала. Но источник в украинской спецслужбе сообщил BBC , что использовался морской дрон. Там сообщили, что операция проводилась совместно с ВМС Украины, было использовано 450 кг тротила.

В общем, удары украинских беспилотников на территории России когда-то казались немыслимой перспективой. Но такие атаки становятся все более обычным явлением войны Москвы – со смелым предупреждением Киева, что будет еще больше. Ряд ударов дронами был нанесен российским городам, включая Москву, в течение лета. Накануне в пятницу произошел один из самых драматичных – морские беспилотники нацелились на крупный российский порт Новороссийск в сотнях миль от территории, контролируемой Украиной.

Удары беспилотников отвлекли внимание от украинского контрнаступления, которое еще дало ощутимые результаты на поле боя, и перенесли войну домой в Россию, пишет CNN . При этом они не без риска для Киева, который пытается быть впереди в войне, сохраняя отношения с западными странами, опасаясь каких-либо намеков на эскалацию. Один из иностранных экспертов сказал, что Украина определила, что российское народное мнение и отношение к войне является одной из ключевых сфер, на которые они должны обратить внимание, чтобы положить конец войне", поэтому "пока Россия может делать вид, что война – это нечто, что происходит где-нибудь, ничто не ослабит эту народную поддержку".

Фото: reuters

С одной стороны, давний повод Путина к войне базировался на безосновательных заявлениях о том, что Украина представляет угрозу безопасности России, и что так называемая специальная военная операция в стране необходима для защиты интересов России. Игра недавних атак может использоваться для подтверждения этого аргумента, поскольку война затягивается.

Но после почти 18 месяцев дезорганизации и раздора все труднее отрицать реальность того, что военные планы России разрушаются. А власти Путина раньше казались наиболее уязвимыми в моменты, когда последствия войны поражают Россию – например, во время прошлогодней хаотической военной мобилизации и во время восстания Вагнера в июне. В этом контексте легко понять, почему регулярные упоминания о конфликте внутри России служат стратегическим интересам Украины.

Медленное контрнаступление Украины. Может ли оно получиться?

Война в Украине достигла критической точки. Куда она пойдет отсюда, может решить будущее страны и повлиять на безопасность Европы, отмечает BBC . В течение 18 месяцев после вторжения России украинцы в большинстве своем держали оборону, не давая силам Москвы захватить новые территории.

Но этим летом Украина – с помощью западной военной техники – пошла в атаку, пытаясь выгнать россиян из земель, ранее захватившихся на востоке и юге страны. Через два месяца этого контрнаступления и учитывая главное время перед наступлением зимы, достигают ли украинские войска реальных успехов? В ответ журналисты говорят, что один взгляд на масштабную карту Востока и Юга Украины показывает, что через два месяца с начала контрнаступления мало изменилось. Россия все еще оккупировала почти пятую часть Украины – включая города Донецка на востоке и Мариуполь, который она захватила после месяцев осады – и ее войска хорошо окопались.

Издание говорит, что действительно мало что изменилось за 9 месяцев с ноября 2022 года, когда Украина достигла крайнего существенного успеха, вернув южный город Херсон и значительные территории на северо-востоке. Но это не все плохие новости для Украины. Прогресс есть, но он медленнее, чем надеялись Украина и ее западные союзники.

Фото: Общественное Ровно

Украинские войска атаковали на трех фронтах, используя предоставленную Западом технику и обучение, а также исследуя слабые места вдоль всей линии фронта протяженностью 1125 км. Но россияне предусмотрели свои намерения и потратили месяцы на строительство самых масштабных укреплений в новейшей истории.

Российская армия, кажется, оправилась от некоторых ошибок, которых она допустила в течение первых 12 месяцев вторжения, и оказалась удивительно инновационной и эффективной в обороне. К примеру, используется много противотанковых мин. Россияне тоже начали минировать окопы. Кроме того, они используют преимущества своей воздушной мощности. А у Украины – стоит заметить – нет преимущества в воздухе над полем боя.

Потому время не на стороне Украины, пишет издание. К осени наступит сезон дождей, который превратит грунтовые дороги в грязь и сделает дальнейшее продвижение сложным, если невозможно. К тому времени, когда он закончится весной, начнется цикл президентских выборов в США.

Если Украина не сможет продемонстрировать решающих успехов на поле боя, далеко нет гарантии, что поддержка США и НАТО продолжится на нынешнем высоком уровне. Для Киева часы тикают. Между тем, Россия просто вынуждена держаться на территории, которую она незаконно захватила.