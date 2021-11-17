"Киев-Баскет" разгромил болгар и вышел в следующий раунд Кубка ФИБА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился уверенной победой "Киев-Баскета" со счетом 84:62. Перед матчем украинцы считались фаворитами.

В стартовом матче группового этапа "Киев-Баскет" обыграл "Трефл Сопот" - 69:68. После этого они победили "Хапоэль" (86:78), "Трефл Сопот" и проиграли "Рыльски Спортист" (80:96). В пятом туре уступили израильскому "Хапоэлю Эйлату".



По итогам шести туров украинская команда заняла первую позицию группы B и вышла в следующий раунд турнира.



Кубок ФИБА



17 ноября



6-й тур



"Киев-Баскет" (Украина) – "Рыльски" (Болгария) 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)

21 октября во втором матче группового раунда Кубка ФИБА украинский "Киев-Баскет" одержал уверенную победу над израильским "Хапоэлем".

10 ноября в пятом туре "Киев-Баскет" проиграл "Хапоэлю".

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