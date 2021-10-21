"Киев-Баскет" одержал уверенную победу над "Хапоэлем" в Кубке ФИБА
Во втором матче группового раунда Кубка ФИБА украинский "Киев-Баскет" одержал уверенную победу над израильским "Хапоэлем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча прошла в Тель-Авиве и завершилась со счетом 86:78 в пользу украинской команды. "Киев-Баскет" проиграл в первом и третьем периодах, однако в последнем очень уверенно переиграл "Хапоэль" (32:20).
В стартовом матче группового этапа "Киев-Баскет" обыграл "Трефл Сопот" - 69:68. По итогам двух туров украинская команда возглавляет группу B.
Кубок ФИБА
20 октября
2-й тур
"Хапоэль" - "Киев-Баскет" 78:86 (21:16 14:18 23:20 20:32)
- 18 сентября украинское баскетбольный клуб "Прометей" одолел русский "Парму" и вышел в основной раунд Лиги чемпионов.
- 13 октября "Прометей" проиграл немецкому "Ризен Людвигсбург" во 2-м туре баскетбольной Лиги чемпионов.
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