"Киев-Баскет" одержал невероятно эмоциональную победу в Кубке ФИБА
В четвертом матче группового раунда Кубка ФИБА украинский "Киев-Баскет" одержал победу над польским "Трефл Сопот"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Трехочковый гейм-виннер оформил Майк Кеффи. За 1,8 сек до конца матча американец принес "Киев-Баскету" победу над польской командой "Трефл Сопот" – 66:65.
В стартовом матче группового этапа "Киев-Баскет" обыграл "Трефл Сопот" – 69:68. После этого они победили "Хапоэль" (86:78) и проиграли "Рыльски Спортист" (80:96)
По итогам четырех туров, украинская команда возглавляет группу B.
Кубок ФИБА
3 ноября
4-й тур
"Трефл Сопот" - "Киев-Баскет" 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)
- 21 октября во втором матче группового раунда Кубка ФИБА украинский "Киев-Баскет" одержал уверенную победу над израильским "Хапоэлем".
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