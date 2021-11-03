"Киев-Баскет" одержал невероятно эмоциональную победу в Кубке ФИБА

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Трехочковый гейм-виннер оформил Майк Кеффи. За 1,8 сек до конца матча американец принес "Киев-Баскету" победу над польской командой "Трефл Сопот" – 66:65.

В стартовом матче группового этапа "Киев-Баскет" обыграл "Трефл Сопот" – 69:68. После этого они победили "Хапоэль" (86:78) и проиграли "Рыльски Спортист" (80:96)



По итогам четырех туров, украинская команда возглавляет группу B.



Кубок ФИБА



3 ноября



4-й тур



"Трефл Сопот" - "Киев-Баскет" 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)

21 октября во втором матче группового раунда Кубка ФИБА украинский "Киев-Баскет" одержал уверенную победу над израильским "Хапоэлем".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb