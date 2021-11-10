"Киев-Баскет" неожиданно проиграл "Хапоэлю" в Кубке ФИБА

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился поражением "Киев-Баскета" со счетом 62:71. Перед матчем они числились фаворитом.

В стартовом матче группового этапа "Киев-Баскет" обыграл "Трефл Сопот" – 69:68. После этого они победили "Хапоэль" (86:78), "Трефл Сопот" и проиграли "Рыльски Спортист" (80:96)



По итогам пяти туров украинская команда делит первую позицию группы B с "Хапоэлем", у них по 8 баллов, а у других команд по 7 очков.



Заключительный матч группового раунда киевляне сыграют 17 ноября. Встреча состоится в Киеве, в соперниках болгарский "Рилски".



Кубок ФИБА



10 ноября



5-й тур



Киев-Баскет (Украина) – Хапоэль Эйлат (Израиль) 62:71 (14:16, 11:12, 21:20, 15:23)

21 октября во втором матче группового раунда Кубка ФИБА украинский "Киев-Баскет" одержал уверенную победу над израильским "Хапоэлем".

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