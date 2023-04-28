Kids Team Fest: звездные тиктокеры и ветераны шоу-бизнеса дарят детям праздник и призывают задонатить на добрые дела
В это воскресенье, 30 апреля, в Киеве стартует Всеукраинский благотворительный детский фестиваль Kids Team Fest. Инициатива направлена на сбор средств на закупку реанимационного оборудования для детей и нужд ВСУ
Будем рады видеть вас в Парке Воинов-Интернационалистов (м.Харьковская), начало запланировано на 15.00. Вход свободный.
В программе фестиваля:
• конкурс талантов
• выступления звездных артистов
• конкурсы, подарки, сертификаты
• развлечения, фуд-корт, фан-встречи и, конечно, торжественная церемония награждения!
Поучаствовать в фестивале можете вы и ваши дети! Регистрируйтесь на конкурс по этой ссылке.
Победители отбора получат возможность выступить на сцене вместе с украинскими звездами!
Призываем вас присоединиться к инициативе и присоединиться к сбору. Цель: 250 000.00 ₴
Ссылка на банке:
https://send.monobank.ua/jar/jUpMHcbzG
Номер карты банки:
5375 4112 0572 2767
Каждая ваша гривня или репост способствующий содействует преодолению последствий российской военной агрессии!
Подарим детям счастливый день и вместе сделаем доброе дело.
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