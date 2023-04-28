Kids Team Fest: звездные тиктокеры и ветераны шоу-бизнеса дарят детям праздник и призывают задонатить на добрые дела

Будем рады видеть вас в Парке Воинов-Интернационалистов (м.Харьковская), начало запланировано на 15.00. Вход свободный.

В программе фестиваля:

• конкурс талантов

• выступления звездных артистов

• конкурсы, подарки, сертификаты

• развлечения, фуд-корт, фан-встречи и, конечно, торжественная церемония награждения!

Поучаствовать в фестивале можете вы и ваши дети! Регистрируйтесь на конкурс по этой ссылке.

Победители отбора получат возможность выступить на сцене вместе с украинскими звездами!

Призываем вас присоединиться к инициативе и присоединиться к сбору. Цель: 250 000.00 ₴

Ссылка на банке:

https://send.monobank.ua/jar/jUpMHcbzG

Номер карты банки:

5375 4112 0572 2767

Каждая ваша гривня или репост способствующий содействует преодолению последствий российской военной агрессии!

Подарим детям счастливый день и вместе сделаем доброе дело.