Киченок принесла Украине первый в истории титул победительницы Уимблдона

Об этом сообщает Еспресо.

В матче за титул Киченок и Павич сыграли с тандемом Йоран Флиген (Бельгия) / Сюй Ифань (Китай). Украинско-хорватский дуэт победил со счетом 6:4, 6:7 (9), 6:3.

При этом последний победный удар нанесла украинка.

До этого в полуфинале Киченок и Павич победили британский тандем Джонни О'Мары и Оливии Николлз.

Людмила Киченок первой из украинок выиграла турнир Большого шлема в миксте и стала третьей украинкой, которая победила на таких соревнованиях: в 2008 году сестры Елена и Екатерина Бондаренко выиграли парный Australian Open.

Однако украинские юниорки чаще выигрывали гранд-слэм-турниры: Екатерина Бондаренко выигрывала Уимблдон в 2004 году, Элина Свитолина – Открытый чемпионат Франции в 2010 году, Марта Костюк – Australian Open в 2017 году, Дарья Снигур – Уимблдон в 2019 году.