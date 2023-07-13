Киченок принесла Украине первый в истории титул победительницы Уимблдона
В четверг, 13 июля, украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла смешанный турнир Уимблдона-2023 в паре с хорватом Мате Павичем
Об этом сообщает Еспресо.
В матче за титул Киченок и Павич сыграли с тандемом Йоран Флиген (Бельгия) / Сюй Ифань (Китай). Украинско-хорватский дуэт победил со счетом 6:4, 6:7 (9), 6:3.
При этом последний победный удар нанесла украинка.
До этого в полуфинале Киченок и Павич победили британский тандем Джонни О'Мары и Оливии Николлз.
Людмила Киченок первой из украинок выиграла турнир Большого шлема в миксте и стала третьей украинкой, которая победила на таких соревнованиях: в 2008 году сестры Елена и Екатерина Бондаренко выиграли парный Australian Open.
Однако украинские юниорки чаще выигрывали гранд-слэм-турниры: Екатерина Бондаренко выигрывала Уимблдон в 2004 году, Элина Свитолина – Открытый чемпионат Франции в 2010 году, Марта Костюк – Australian Open в 2017 году, Дарья Снигур – Уимблдон в 2019 году.
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