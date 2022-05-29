Киберспортивный клуб из Украины NaVi выгнал из команды российского игрока BoombI4
Российский игрок Кирилл "BoombI4" Михайлов покинул киберспортивный клуб из Украины NaVi
NaVi объявили, что "BoombI4" покидает коллектив из-за "репутационных рисков".
"Причины решения связаны с высокими рисками репутации для клуба и не являются результатом его игры. Спасибо BoombI4 за три года в NAVI: его самоотдачу и вклад в победу на PGL Major Stockholm 2021, Intel Grand Slam 3 и других крупных чемпионатах", - говорится в заявлении NaVi.
В команде CS: Go также есть игроки из России: Денис "Electronic" Шарипов и Илья "Perfecto" Залуцкий. Их судьбы еще не сообщалось.
Состав на следующий турнир BLAST Premier: Spring Finals объявят позже.
- 10 декабря украинский игрок в Counter-Strike:GO Александр Костилев был признан лучшим киберспортсменом года.
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