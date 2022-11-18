Об этом говорится на сайте клуба NAVI.

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere сообщила о начале сотрудничества с фандрейзинговой платформой UNITED24. Игрок десятилетия в CS:GO Александр "s1mple" Костылев уже сделал первый донат в размере $100 000.

"За эти деньги будет приобретена машина скорой помощи, которая точно спасет чью-то жизнь", – сообщает NAVI.

Также отмечается, что клуб вместе с компаниями Maincast и Starladder готовят благотворительный турнир. Средства, заработанные во время соревнования, будут перечислены UNITED24.

"Каждый вклад на медицинское направление через фандрейзинговую платформу UNITED24 - это десятки быстрых, ИВЛ, медицинского оборудования. Но главное - это тысячи спасенных жизней украинцев. Мы благодарны Александру Костылеву и лучшим киберспортсменам мира, которые будут помогать украинским медикам спасать жизнь время войны. Это отличный пример, как представители бизнеса или сообщества могут приближать нашу победу", - прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, что член клуба NAVI Александр "S1mple" Костылев в конце февраля 2022 уже перечислил более 1,5 млн грн в помощь украинской армии.

13 ноября Костылев был признан игроком десятилетия в CS:GO по версии Electronic Sports League.

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