Об этом сообщает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая функционирует в составе Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Киберспециалисты обнаружили несколько мошеннических страниц, которые выманивали у украинцев деньги.

"Содержимое объявлений на таких страницах обычно касается тематики денежных компенсаций, платформы е-Помощь, финансовой помощи от различных организаций и партнеров (ООН, ЕС, Общества Красного Креста и другие)", - говорится в сообщении.

В объявлениях предлагаются перейти по ссылке, чтобы вести на страницу так называемого Единого компенсационного центра возврат невыплаченных денежных средств: "На ресурсе предлагается получить выплату, для чего необходимо предоставить персональную информацию и произвести дополнительный платеж".

Как следствие - деньги с карты вместо поступления списываются.

В фейсбуке обнаружены мошенники:

hXXps://www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/ hXXps://www.facebook[.]com/ЕДопомощь-107571865413656/ hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Помощи/100083883771031/ hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Помощи/100083117652085/ hXXps://www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/ hXXps://www.facebook[.]com/Срочные-Новости-Украины-24-102528442546873/ hXXps://www.facebook[.]com/Помощь-украинцам-104110342431366/ hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-социально-поддержки-граждан/100082904180219/ hXXps://www.facebook[.]com/people/Новости-247/100084930128994/ hXXps://www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/

Скомпрометированными порталами являются:

chis-gos[.]top compensationukr[.]com ec-compensation[.]xyz edopomogaonline.yolasite[.]com erinekenney[.]com fanlnk[.]to/uagovnew2 hardingtwominuterule[.]com korrespondentnet.webflow[.]io lnk.ukr-compens[.]xyz mygraphbook[.]com myua-compensations[.]xyz off.ukr-compens[.]xyz oon24opros.yolasite[.]com pay.ukr-compens[.]xyz pro-gos[.]top tax-compensation[.]xyz tax-compenses[.]xyz tax-compenses[.]xyz uabayrakua[.]com ua-compens[.]top ru-compensation[.]top ru-compensations[.]xyz ua-compenses[.]top uadop.webflow[.]io uam-compensation[.]xyz uatax-compens[.]xyz uatax-compenses[.]xyz ua-taxes-compens[.]xyz ukrahelpforall.ucraft[.]site ukrainebayra[.]com ukrainecenter[.]yolasite[.]com

Специалисты рекомендуют проверять подозрительные страницы в еПомощь, Минсоцполитики и пользуйтесь советами от Национального банка Украины.

Кроме того, никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайт, а также настройте контроль движения средств – включите SMS-информирование, установите лимиты на операции.

Во втором квартале Национальный банк получил 17 тысяч обращений от потребителей – чаще всего интересовались кредитными каникулами и жаловались на нарушение прав потребителей.

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