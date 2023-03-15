Киберсопротивление взломало почту российского оператора дронов, прославившегося видео с использованием РФ химического оружия против ВСУ
Хакеры взломали электронную почту оператора беспилотника армии РФ, распространившего видеоподтверждение применения врагом химического оружия против ВСУ
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Активисты по киберсопротивлению взломали блогера, добровольца и оператора БПЛА Михаила Лучина.
Оккупант стал известен после того, как распространил видео использования российскими военными химического оружия, а именно сброс гранаты К-51 с дрона на позиции Вооруженных Сил Украины.
Киберспециалисты получили доказательства того, что Лучин перепродает беспилотники, которые покупают ему и передают в Донецк волонтеры.
"Речь идет об идейном враге, ведь он не скрывает, что убивает украинцев добровольно. В переписке он активно критикует кадыровцев и всю армию РФ, которая "прячется за спинами армий ЛДНР", - пишет ведомство.
- Виталий Биляк, военнослужащий 15-го отдельного полка НГУ из района Креминной в Луганской области, отметил, что враг бросил на это направление большие силы, их интенсивность очень высока, они постоянно штурмуют наши позиции. Враг помимо танков, артиллерии и авиации применяет БМПТ "Терминатор" и химическое оружие.
- На заводе "Крымский титан" зафиксирована техника и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России.
- G7 заявила 27 февраля, что безответственная ядерная риторика России неприемлема, а любое использование химического, биологического, радиологического и ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.91
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное