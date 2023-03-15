Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Активисты по киберсопротивлению взломали блогера, добровольца и оператора БПЛА Михаила Лучина.

Оккупант стал известен после того, как распространил видео использования российскими военными химического оружия, а именно сброс гранаты К-51 с дрона на позиции Вооруженных Сил Украины.

Киберспециалисты получили доказательства того, что Лучин перепродает беспилотники, которые покупают ему и передают в Донецк волонтеры.

"Речь идет об идейном враге, ведь он не скрывает, что убивает украинцев добровольно. В переписке он активно критикует кадыровцев и всю армию РФ, которая "прячется за спинами армий ЛДНР", - пишет ведомство.