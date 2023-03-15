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Киберсопротивление взломало почту российского оператора дронов, прославившегося видео с использованием РФ химического оружия против ВСУ

15 мартa, 2023 среда
16:47
война с Россией

Хакеры взломали электронную почту оператора беспилотника армии РФ, распространившего видеоподтверждение применения врагом химического оружия против ВСУ

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Активисты по киберсопротивлению взломали блогера, добровольца и оператора БПЛА Михаила Лучина.

Оккупант стал известен после того, как распространил видео использования российскими военными химического оружия, а именно сброс гранаты К-51 с дрона на позиции Вооруженных Сил Украины.

Киберспециалисты получили доказательства того, что Лучин перепродает беспилотники, которые покупают ему и передают в Донецк волонтеры.

"Речь идет об идейном враге, ведь он не скрывает, что убивает украинцев добровольно. В переписке он активно критикует кадыровцев и всю армию РФ, которая "прячется за спинами армий ЛДНР", - пишет ведомство.

  • Виталий Биляк, военнослужащий 15-го отдельного полка НГУ из района Креминной в Луганской области, отметил, что враг бросил на это направление большие силы, их интенсивность очень высока, они постоянно штурмуют наши позиции. Враг помимо танков, артиллерии и авиации применяет БМПТ "Терминатор" и химическое оружие.
  • На заводе "Крымский титан" зафиксирована техника и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России.
  • G7 заявила 27 февраля, что безответственная ядерная риторика России неприемлема, а любое использование химического, биологического, радиологического и ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.
военные силы Украины
воєнні злочини Росії
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