Киберпреступность обойдется Германии в 206 миллиардов евро в 2023 году

Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно данным опроса Bitkom, включающего более 1000 компаний, убытки превышают отметку в 200 млрд евро уже третий год подряд.

Кроме того, отмечается, что около трех четвертей опрошенных компаний подверглись цифровым атакам за последние 12 месяцев, что на 84% меньше, чем в предыдущем году.

Около 52% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, грозят ли кибератаки существованию их бизнеса. В прошлом году эта цифра составляла 45%, а два года назад – 9%.

"Из компаний, подвергшихся атакам, у 70% были похищены конфиденциальные данные - это на 7 процентных пунктов больше, чем в предыдущем году. Аналогично, 61% компаний подвергался шпионажу по цифровым коммуникациям, что на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году" , – говорится в публикации.

В целом немецкая экономика является очень привлекательной мишенью для преступников и враждебных государств. Более того, границы между организованной преступностью и контролируемыми государством субъектами размыты.