Киберполиция задержала еще одного "умельца", подделавшего "Дию": на его канал подписалось более 20 тыс. человек
Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который подделал "Дию", что стало самым большим каналом распространения подделки
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Глава Нацполиции Игорь Клименко сказал, что на телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, подписались более 20 тыс. человек.
"Через чат можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дии", за 300 грн - оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн - фальшивое водительское удостоверение", - рассказал глава полиции.
По словам Клименко, система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем веб-страницу приложения "Дия", имитирующую настоящую. Там можно изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.
"Признаю, это отличная работа юного хакера. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, поэтому должен понести соответствующее наказание", - добавил он.
- Напомним, 27 октября киберполиция в сотрудничестве с представителями Минцифры разоблачили 21-летнего мужчину, который в одиночку разработал приложение, которое по дизайну было идентично "Дии". Задержанному разработчику фейкового приложения предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации, 21-летний парень поработает в министерстве до вынесения приговора судом.
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