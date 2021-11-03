Киберполиция задержала еще одного "умельца", подделавшего "Дию": на его канал подписалось более 20 тыс. человек

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.



Глава Нацполиции Игорь Клименко сказал, что на телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, подписались более 20 тыс. человек.



"Через чат можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дии", за 300 грн - оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн - фальшивое водительское удостоверение", - рассказал глава полиции.



По словам Клименко, система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем веб-страницу приложения "Дия", имитирующую настоящую. Там можно изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

Напомним, 27 октября киберполиция в сотрудничестве с представителями Минцифры разоблачили 21-летнего мужчину, который в одиночку разработал приложение, которое по дизайну было идентично "Дии". Задержанному разработчику фейкового приложения предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации, 21-летний парень поработает в министерстве до вынесения приговора судом.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, поэтому должен понести соответствующее наказание", - добавил он.