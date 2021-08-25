Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра с прибылью более 15 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба полиции.



Основой заработка была реклама, размещенная на сервисе, а также плата за премиум-акаунт. По предварительным данным, прибыль фигуранта составляла более 15 млн гривен. Сейчас работа пиратского онлайн-кинотеатра заблокирована.

"Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений, несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых являются Украинская антипиратская ассоциация", - говорится в сообщении.

Подписка на премиум-акаунт онлайн-кинотеатра составляла 80 грн. Также злоумышленник ежемесячно получал около 100 тыс. грн от рекламы, которая размещалась в приложении.



"Приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составляла более 15 млн грн", - рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.