Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра с прибылью более 15 млн грн
Сотрудники киберполиции заблокировали работу незаконного онлайн-кинотеатра, который создал и администрировал 36-летний житель Львова
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Основой заработка была реклама, размещенная на сервисе, а также плата за премиум-акаунт. По предварительным данным, прибыль фигуранта составляла более 15 млн гривен. Сейчас работа пиратского онлайн-кинотеатра заблокирована.
"Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений, несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых являются Украинская антипиратская ассоциация", - говорится в сообщении.
Подписка на премиум-акаунт онлайн-кинотеатра составляла 80 грн. Также злоумышленник ежемесячно получал около 100 тыс. грн от рекламы, которая размещалась в приложении.
"Приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составляла более 15 млн грн", - рассказали в полиции.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.
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