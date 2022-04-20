Киберполиция заблокировала около 2 тыс. вражеских ресурсов с аудиторией более 17 млн
Киберполиция Украины призывает граждан информировать о диверсионных интернет-ресурсах. В настоящее время заблокировано 2 тыс. вражеских ресурсов
Об этом сообщило Министерство внутренних дел в телеграм.
"Новости борьбы на киберфронте: заблокировано около 2000 вражеских ресурсов с общей аудиторией более 17 миллионов пользователей", – говорится в сообщении.
Киберполиции помогли заблокировать эти ресурсы небезразличные пользователи тематических телеграм-каналов. МВД призывает украинцев сообщать через телеграм-каналы и телеграм-боты о диверсионных интернет-ресурсах.
- Напомним, в Госспецсвязи предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных граждан.
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