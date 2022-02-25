Киберполиция создала бот для сообщений о метках оккупантов на дорогах

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps. Фото нужно делать через бот и добавлять геометку", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины Алексей Резников призвал распространять доказательства преступлений российских оккупационных войск.





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