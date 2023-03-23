Киберполиция разоблачила злоумышленников, задонативших 200 тысяч гривен российской армии
Киберполиция разоблачила злоумышленников, задонативших на нужды российской армии и террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" 200 тысяч гривен
Об этом пишет Национальная полиция Украины .
Средства преступники переводили на российские криптогаманцы. Информацию о собрании в армию РФ они получали из пропагандистских Telegram-каналов.
Также, по результатам оперативных мероприятий, правоохранители заблокировали 8 криптогаманцев, созданных россиянами, с почти двумя миллионами гривен на счетах.
Коллаборанты проживают в Киеве, Харьковской и Кировоградской областях, там были проведены обыски.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
- СБУ разоблачила более 2 тысяч ботов РФ, созданных в Хмельницкой области, которые распространяли дезинформацию о войне и призвали украинцев уклоняться от мобилизации.
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