Об этом пишет Национальная полиция Украины .

Средства преступники переводили на российские криптогаманцы. Информацию о собрании в армию РФ они получали из пропагандистских Telegram-каналов.

Также, по результатам оперативных мероприятий, правоохранители заблокировали 8 криптогаманцев, созданных россиянами, с почти двумя миллионами гривен на счетах.

Коллаборанты проживают в Киеве, Харьковской и Кировоградской областях, там были проведены обыски.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.