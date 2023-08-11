Киберполиция разоблачила злоумышленника, создавшего клон телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
В пятницу, 11 августа, киберполиция Николаевщины разоблачила злоумышленника, создавшего точную копию известного телеграмм-канала для присвоения благотворительных пожертвований
Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.
Злоумышленником оказался житель Кривого Рога. 23-летний мужчина создал фейковый канал для присвоения благотворительных взносов в поддержку ВСУ и других подразделений Сил Обороны Украины.
Фигурант копировал сообщения о сборе денег с настоящего канала, размещал их в фейковом с подменой номера банковской карты на подконтрольную. В дальнейшем злоумышленник выводил денежные средства на собственный криптогаманец.
"Оперативники киберполиции Николаевщины совместно со следователями полиции области и при силовой поддержке спецподразделения полиции особого назначения провели обыски по месту жительства фигуранта и по месту нахождения техники, которая использовалась в противоправной деятельности. Изъяты банковские карты и компьютерная техника", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия. Проверяется факт возможного сотрудничества с фигурантом страной-агрессором.
Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.
Николаевский Ванек
Злоумышленник совершил клан телеграмм-канала "Николаевский Ванек". Об этом пишет спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.
"Мошенник создал клон известного телеграмм-канала "Николаевский Ванек" и присвоил донаты на армию. До своего задержания успел украсть около 3 млн гривен тратил на свои нужды и развлечения", - отметил Назаров.
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