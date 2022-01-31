Киберполиция разоблачила киевского студента, продававшего данные более 20 млн украинцев, ему грозит до 5 лет заключения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



"19-летний житель Киева, студент одного из высших учебных заведений, создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной и другой информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных граждан Украины. Доступ к боту стоил $1 в день или $4 за 20 попыток поиска данных в отношении конкретных лиц. Оплату фигурант получал на крипто-кошелек", - говорится в сообщении.



Кроме того, правонарушитель загружал фотографии людей из открытых источников в Интернете и с использованием искусственного интеллекта искал данные о них.



"В распоряжении фигуранта находились базы данных нескольких десятков миллионов граждан. Эти сведения он покупал на тематических хакерских форумах", - отмечают в пресс-службе полиции.



В ходе обыска правоохранители изъяли у парня компьютерную технику и мобильные телефоны.



"При осмотре изъятой техники киберполицейские обнаружили базы данных, которые были скомпрометированы в период 2014-2019 годов. Эти базы содержали даты рождения, фамилии, имена и отчества граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров налогоплательщиков и номеров телефонов, фотоизображения лиц и т.д.", - говорится в сообщении.



Киберполиция изъяла базы данных по незаконному обращению и заблокировала учетные записи, причастные к незаконной деятельности.



Также возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации). По этой статье нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.



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