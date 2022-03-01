Киберполиция просит 30 мировых VPN-сервисов не работать с оккупантами

Как пишет Киберполиция, VPN-сервисы оккупант использует для анонимизации в сети интернет и распространения дезинформации и противоправной деятельности против населения Украины.

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По состоянию на вчера уже получен ответ от международной компании Кeepsolid, решившей прекратить сотрудничество с пользователями, находящимися на территории РФ.

Киберполиция призывает другие VPN-сервисы поддержать Украину и прекратить предоставление услуг оккупанту.