Киберполиция просит 30 мировых VPN-сервисов не работать с оккупантами
28 февраля украинская киберполиция направила официальные запросы в 30 международных VPN-сервисов с призывом прекратить предоставлять услуги пользователям с IP-адресом страны-агрессора
Как пишет Киберполиция, VPN-сервисы оккупант использует для анонимизации в сети интернет и распространения дезинформации и противоправной деятельности против населения Украины.
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По состоянию на вчера уже получен ответ от международной компании Кeepsolid, решившей прекратить сотрудничество с пользователями, находящимися на территории РФ.
Киберполиция призывает другие VPN-сервисы поддержать Украину и прекратить предоставление услуг оккупанту.
- Напомним, Киберполиция создала бот для сообщений о метках оккупантов на дорогах. "Russian ship - Fuck you":
- Киберполиция сообщила о благотворительном NFT-проекте в поддержку ВСУ.
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