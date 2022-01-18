Киберполиция обезвредила международную сеть VPN-сервиса, который использовали киберпреступники для атак вирусами-шифровальщиками

Об этом сообщает портал МВД.



Отмечается, что инфраструктура сети, которая использовалась в киберпреступлениях, заблокирована.



"Правоохранители заинтересовались провайдером после того, как многочисленные расследования подтвердили использование преступниками указанного VPN-сервиса для контроля бот-сетей и распространения вредоносных программ", - говорится в сообщении.



Известно, что VPN-сервис предлагал услуги на основе технологии OpenVPN и 2048-битного шифрования для маскировки IP-адресов и обеспечения анонимности в Интернете.



Оказалось, что сервис пользовался популярностью среди киберпреступников. В частности, на территории Германии установлено более 150 фактов заражения вирусом типа ransomware, который распространялся с использованием указанного VPN-сервиса. Потерпевшие уплатили хакерам около 60 млн евро выкупа.



"По результатам операции инфраструктура сети, которая размещалась на 15 серверах в 10 странах, в том числе и в Украине, заблокирована", - пишут в пресс-службе.



Правоохранители устанавливают причастных к атакам вирусами-шифровальщиками с использованием заблокированного VPN-сервиса.

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