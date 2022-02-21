Кибербезопасность, защита критической инфраструктуры, образовательные программы: Госспецсвязи и Киевстар заключили меморандум о сотрудничестве
Государственная служба специальной связи и защиты информации заключила меморандум о сотрудничестве в сфере киберзащиты с оператором мобильной связи Киевстар
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Цель сотрудничества - повышение уровня киберзащиты, защиты объектов критической инфраструктуры и внедрение новых образовательных программ в этой сфере.
"Объединение усилий бизнеса и государства - ключевая составляющая в формировании надежной системы киберзащиты в Украине. Вместе мы должны наработать прозрачные и понятные правила с учетом лучших европейских и мировых практик, по которым будут работать и представители государственных органов, и частные компании", - отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
Сотрудничество Госспецсвязи и Киевстара предусматривает:
- проведение научных исследований по вопросам обеспечения киберзащиты, развития и функционирования информационно-коммуникационных систем, защиты информации и объектов критической инфраструктуры;
- содействие в разработке системы независимых аудиторов информационной безопасности;
- оказание консультативно-методической помощи по оценке состояния защищенности, аудиту информационных ресурсов, оценке компрометации и анализу уязвимости IТ-инфраструктуры;
- участие в создании системы своевременного выявления, предотвращения и нейтрализации киберугроз.
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