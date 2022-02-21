Кибербезопасность, защита критической инфраструктуры, образовательные программы: Госспецсвязи и Киевстар заключили меморандум о сотрудничестве

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Цель сотрудничества - повышение уровня киберзащиты, защиты объектов критической инфраструктуры и внедрение новых образовательных программ в этой сфере.



"Объединение усилий бизнеса и государства - ключевая составляющая в формировании надежной системы киберзащиты в Украине. Вместе мы должны наработать прозрачные и понятные правила с учетом лучших европейских и мировых практик, по которым будут работать и представители государственных органов, и частные компании", - отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.



Сотрудничество Госспецсвязи и Киевстара предусматривает:

проведение научных исследований по вопросам обеспечения киберзащиты, развития и функционирования информационно-коммуникационных систем, защиты информации и объектов критической инфраструктуры;

содействие в разработке системы независимых аудиторов информационной безопасности;

оказание консультативно-методической помощи по оценке состояния защищенности, аудиту информационных ресурсов, оценке компрометации и анализу уязвимости IТ-инфраструктуры;

участие в создании системы своевременного выявления, предотвращения и нейтрализации киберугроз.

Сотрудничество направлено на содействие внедрению в Украине международных программ по вопросам киберзащиты.