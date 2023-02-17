Кибератаки против Украины и стран НАТО осуществляют 5 связанных с властями РФ группировок, - Google

Об этом говорится в отчете "Туман войны", опубликованном компанией Google.

Кибератаки на учреждения Украины и стран НАТО устраивают хакерские группировки FrozenLake, Coldrive, Summit, FrozenBarentz и FrozenVista. Одной из их главных стратегий является фишинг. Хакеры чаще всего совершают атаки на почту Gmail и другие почтовые сервисы минобороны, МИД и т.д.

Так, согласно анализу угроз Google, группировка FrozenBarentz имеет связь с главным разведывательным управлением России. Она осуществляет шпионскую деятельность, распространяет дезинформацию и разрушает информационные системы. Главными целями группы являются инфраструктура Украины, пораженная в 2015-2016 годах, а также страны НАТО, Южная Корея и Грузия. Также под кибератаку FrozenBarentz попал и турецкий изготовитель беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Хакерская группировка Summit, по данным анализа угроз Google, связана с ФСБ. Сотрудники этой группы занимаются исключительно шпионажем преимущественно в силах безопасности НАТО, которые являются их основными целями. Также в июле 2022 года Summit замаскировала вредоносное программное обеспечение под программу, которую можно загрузить из домена, похожего на домен сайта полка "Азов".

Кроме российских хакерских группировок, в отчете Google также присутствует белорусская группировка Pushcha. Она ведет шпионскую деятельность и информационные кампании. В частности, в 2021 году, Pushcha провела кампанию Ghostwriter, во время которой распространяла пророссийские публикации. Для этого хакеры взламывали новостные сайты и размещали там фейковые сообщения.

Аналитики Google отмечают, что атаки хакеров со стороны России начались еще до полномасштабной войны. Первые фишинговые кампании против Украины были зафиксированы еще в апреле 2021 года. В 2022 году количество кибератак против Украины выросло в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом, а на страны-члены НАТО – в 4 раза.

Отмечают, что Россия использовала множество информационных операций для формирования общественного восприятия войны. Они преследуют цель подорвать украинские власти, прервать международную поддержку Украины и усилить поддержку РФ в войне внутри страны.

Google прогнозирует, что российские хакерские группировки будут продолжать атаки, чтобы достичь стратегических целей РФ. Эти атаки будут направлены преимущественно против Украины, но все больше будут распространяться на страны НАТО и их партнеров.

Также аналитики Google утверждают. что Россия продолжит наращивать масштабы и темпы информационных операций с целью достижения своих целей. Такие операции усилятся на фоне приближения таких ключевых этапов, как международное финансирование, военная помощь, внутренние референдумы и т.д. Впрочем, по мнению аналитиков, пока неясно, достигнет таким образом Россия желаемого эффекта или, наоборот, усилит противодействие своей агрессии.