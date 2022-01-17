Кибератаки на правительственные сайты: Шевченковский райсуд Киева сообщил о сбоях в работе ряда ресурсов
В понедельник, 17 января, Шевченковский районный суд Киева сообщил об отсутствии доступа к электронной почте суда, официальному вебсайту суда на портале "Судебная власть" и другим ресурсам
Об этом говорится на странице суда Facebook.
"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что 17 января 2022 года доступ к электронной почте суда, официальному веб-сайту суда на портале "Судебная власть", подсистеме "Электронный суд", функционалу автоматизированной системы документооборота суда (в части направления решений в Единый государственный реестр судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией) приостановлены по независимым от суда причинам", - сообщает прессслужба райсуда.
В настоящее время продолжаются восстановительные работы - специалисты государственной судебной администрации Украины в сотрудничестве с профильными органами власти по противодействию киберпреступности принимают меры по сохранению данных.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками – это Российская Федерация.
- К кибератаке на украинские правительственные сайты может быть причастна группа хакеров, связываемая с белорусской разведкой .
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