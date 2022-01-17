Кибератаки на правительственные сайты: Шевченковский райсуд Киева сообщил о сбоях в работе ряда ресурсов

Об этом говорится на странице суда Facebook.



"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что 17 января 2022 года доступ к электронной почте суда, официальному веб-сайту суда на портале "Судебная власть", подсистеме "Электронный суд", функционалу автоматизированной системы документооборота суда (в части направления решений в Единый государственный реестр судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией) приостановлены по независимым от суда причинам", - сообщает прессслужба райсуда.



В настоящее время продолжаются восстановительные работы - специалисты государственной судебной администрации Украины в сотрудничестве с профильными органами власти по противодействию киберпреступности принимают меры по сохранению данных.

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