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Кибератаки на правительственные сайты: Шевченковский райсуд Киева сообщил о сбоях в работе ряда ресурсов

17 января, 2022 понедельник
15:15
Общество

В понедельник, 17 января, Шевченковский районный суд Киева сообщил об отсутствии доступа к электронной почте суда, официальному вебсайту суда на портале "Судебная власть" и другим ресурсам

Об этом говорится на странице суда Facebook.

"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что 17 января 2022 года доступ к электронной почте суда, официальному веб-сайту суда на портале "Судебная власть", подсистеме "Электронный суд", функционалу автоматизированной системы документооборота суда (в части направления решений в Единый государственный реестр судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией) приостановлены по независимым от суда причинам", - сообщает прессслужба райсуда.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы - специалисты государственной судебной администрации Украины в сотрудничестве с профильными органами власти по противодействию киберпреступности принимают меры по сохранению данных.

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Шевченковский суд
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