Кибератака на Украину может иметь более масштабные, чем считалось, последствия, - Microsoft
Компания Microsoft предупредила, что последствия кибератаки на украинские правительственные сайты могут иметь гораздо большие масштабы, чем считалось
Об этом заявили в Microsoft, сообщает Голос Америки.
Центр анализа угроз компании Microsoft (MSTIC) нашел доказательства злонамеренного кибервмешательства против нескольких организаций в Украине. В заключении от 15 января говорится, что злонамеренное программное обеспечение впервые появилось в системах жертв в Украине 13 января 2022 года.
Расследование продолжается, но сейчас можно сказать, что вмешательство произошло с целью привести целевые устройства в состояние нетрудоспособности, а не для получения выкупа. Речь идет об обнаружении десятков пораженных систем.
"Это количество может расти по мере продолжения нашего расследования. Эти системы охватывают несколько государственных, некоммерческих и информационно-технологических организаций, базирующихся в Украине. Мы не знаем текущего этапа операционного цикла этого злоумышленника или того, сколько других организаций-жертв может существовать в Украине или других географических местах. Однако маловероятно, что эти пострадавшие системы отражают весь масштаб влияния", - заявили в Microsoft.
В компании рекомендовали всем организациям немедленно провести тщательное расследование и прибегнуть к защите.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками, - это Российская Федерация.
- 15 января стало известно, что к кибератаке на украинские правительственные сайты может быть причастна группа хакеров, которую связывают с белорусской разведкой.
- 16 января в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия.
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