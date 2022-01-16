Кибератака на Украину может иметь более масштабные, чем считалось, последствия, - Microsoft

Об этом заявили в Microsoft, сообщает Голос Америки.

Центр анализа угроз компании Microsoft (MSTIC) нашел доказательства злонамеренного кибервмешательства против нескольких организаций в Украине. В заключении от 15 января говорится, что злонамеренное программное обеспечение впервые появилось в системах жертв в Украине 13 января 2022 года.

Расследование продолжается, но сейчас можно сказать, что вмешательство произошло с целью привести целевые устройства в состояние нетрудоспособности, а не для получения выкупа. Речь идет об обнаружении десятков пораженных систем.

"Это количество может расти по мере продолжения нашего расследования. Эти системы охватывают несколько государственных, некоммерческих и информационно-технологических организаций, базирующихся в Украине. Мы не знаем текущего этапа операционного цикла этого злоумышленника или того, сколько других организаций-жертв может существовать в Украине или других географических местах. Однако маловероятно, что эти пострадавшие системы отражают весь масштаб влияния", - заявили в Microsoft.

В компании рекомендовали всем организациям немедленно провести тщательное расследование и прибегнуть к защите.

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