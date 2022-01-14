Кибератака на украинские госсайты - самая мощная за 4 года, - Госспецсвязи
Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года
Об этом он заявил во время брифинга.
"К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват", - отметил Виктор Жора.
Он добавил, что неизвестно, кто стоит за кибератакой, но идет расследование, в котором также принимают участие международные партнеры.
"Хочу заметить, что наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента. Мы с ними активно взаимодействуем", - рассказал замглавы Госспецсвязи.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 г. произошла глобальная хакерская атака на ряд сайтов правительства.
- В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
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