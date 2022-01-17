Кибератака на украинские госресурсы: работу возобновили 95% сайтов
СБУ расследует кибератаку на государственные учреждения и частные предприятия в рамках соответствующего уголовного производства
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечено, что в ходе кибератаки произошло несанкционированное изменение страниц сайтов и поражена ІТ-инфраструктура органов государственной власти, которые использовали продукты одного и того же разработчика. Указанный разработчик тоже пострадал в ходе кибератаки.
Были использованы уязвимости систем управления контентом сайта (OctoberCMS) и Log4j, а также скомпрометированы учетные записи сотрудников компании-разработчика.
Сообщается, что в результате действий злоумышленников повреждены MBR записи (служебная информация на носителе, необходимая для доступа к данным) на отдельных серверах и пользовательских компьютерах. Причем это касается как операционных систем под управлением Windows, так и Linux.
Как известно, в настоящее время идет сбор цифровых доказательств, анализ изобретенного вредоносного программного обеспечения и лог-файлов подвергшихся вмешательству систем.
"В настоящее время возобновили работу 95% сайтов, пострадавших в результате кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу", - говорится в сообщении.
Основные субъекты обеспечения кибербезопасности (в частности, СБУ, Госспецсвязи и Киберполиция при содействии Министерства цифровой трансформации Украины) в соответствии с определенными законом задачами осуществляют расследование кибератаки, меры по реагированию на нее.
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