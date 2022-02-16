Кибератака на сайт Минобороны продолжается, он будет полноценно работать после обновления серверов

Об этом говорится на странице Минобороны в Facebook.



"Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", - говорится в сообщении.



В министерстве отметили, что партнеры из США предоставили технические консультации и сервисы дополнительной защиты.



Перед восстановлением работы сайта специалисты из Минобороны выяснили причины нарушения его функционирования, скоординировали свои действия с НКЦК СНБО, СБУ, Госспецсвязи, а также со специалистами из других структур, также подвергшихся атаке.



По данным Минобороны, злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера – они направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями.​



Чтобы избежать DDos-атак, специалисты направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.



"Именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов будет стабильно функционировать", - отмечает министерство.

Напомним, 15 февраля в Украине произошла массовая атака на банки и портал "Дия", также не работали сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС.