"Хвойда-тур": Кондратюк о планах Ани Лорак приехать из России на гастроли в Украину

Об этом Кондратюк написал в Facebook .



Шоумен оставил свой комментарий под одной из публикаций о туре певицы Ани Лорак, которую она и ее команда запланировали по Украине на май 2022 года. Организаторы уже заявили о трех городах – Харьков, Запорожье и Херсон. Тур еще может расшириться.



"Хвойда-тур", – так Кондратюк прокомментировал запланированные концерты Ани Лорак.







С начала российской агрессии против Украины в 2014 году Ани Лорак проживала и давала концерты в России. Впервые с этого времени певица приехала с концертом в Украину в прошлом 2021 году. Тогда же она дала интервью нескольким украинским СМИ.



На эти интервью также отреагировал Игорь Кондратюк.



"Каролина - яркая иллюстрация талантливой, яркой, даже магнетической девушки-артистки, у которой, простите, мало ума. Это иначе не называется", - отреагировал тогда шоумен.

Напомним, ранее украинский шоумен Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию президенту о запрете в Украине концертов российских исполнителей. Президент Владимир Зеленский поручил СБУ и СНБО рассмотреть это предложение.

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