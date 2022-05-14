Хвостатая спасательница Николь. История собаки, которая "работает" в эвакуационном поезде
Собака Николь с первых дней полномасштабной войны помогает переселенцам, бегущим от боевых действий на эвакуационном поезде
Рассказ о лохматой проводнице появился на страницах "Вечерний Киев" .
История хвостатой спасательницы началась еще четыре года назад, когда на одной из железнодорожных станций проводница Татьяна нашла застрявшую среди путей маленькую и грязную собаку. Оставить на произвол судьбы в зиму животное женщина не смогла, поэтому забрала ее. Сначала хотела найти для собаки хозяина, но так никого и не нашла, оставила себе и названа Николи.
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, собаке приходилось днями быть дома самому, потому что проводница работала круглосуточно на эвакуационном поезде.
Татьяна Минькова признается, что у нее не было выбора, кроме как попросить руководство Укрзализныци разрешить Николь быть на сменах. Руководство согласились взять четырехлапую помощницу.
Теперь Николь спасает пассажиров от обстрелов и взрывов, а в купе проводницы теперь ее рабочее место.
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