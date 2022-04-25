Хватит отговорок, пока украинцев бомбят, насилуют и убивают - Кулеба требует от ЕС эмбарго на российскую нефть
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз ввести эмбарго на российскую нефть
Об этом Кулеба написал в Twitter.
По словам министра иностранных дел, Евросоюзу следует отказаться от российской нефти и ввести реальное эмбарго.
"Хватит отговорок и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают и насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Прекратите покупать ее. ЕС нужно реальное эмбарго на российскую нефть", - написал Кулеба.
Он призвал не позволить россиянам обойти ограничения посредством расплывчатых формулировок о запрете на поставку нефти.
"Проясним: любая смесь, содержащая любую российскую нефть, должна рассматриваться как 100% российская нефть. Не разрешайте россиянам обходить ограничения", – призвал Кулеба.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.
- По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.
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