Хватит отговорок, пока украинцев бомбят, насилуют и убивают - Кулеба требует от ЕС эмбарго на российскую нефть

Об этом Кулеба написал в Twitter.

По словам министра иностранных дел, Евросоюзу следует отказаться от российской нефти и ввести реальное эмбарго.

"Хватит отговорок и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают и насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Прекратите покупать ее. ЕС нужно реальное эмбарго на российскую нефть", - написал Кулеба.

Он призвал не позволить россиянам обойти ограничения посредством расплывчатых формулировок о запрете на поставку нефти.

"Проясним: любая смесь, содержащая любую российскую нефть, должна рассматриваться как 100% российская нефть. Не разрешайте россиянам обходить ограничения", – призвал Кулеба.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.

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