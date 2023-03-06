"Хватит насиловать правосудие": Кислица выступил против возможного председательства России в Совбезе ООН
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица выступил против возможного председательства России в Совбезе организации, которое должно начаться с 1 апреля
Об этом он написал в Twitter .
Кислица напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, "самым печальным днем за его пребывание в должности".
"Это будет самым печальным днем в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не возобладает, РФ начнет председательство в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и притеснять Устав ООН!" – призвал дипломат.
Он отметил, что решение по председательству России не зависит от Гутерреша, однако на это могут повлиять другие члены Совбеза.
"РФ должна испытывать последствия агрессии", – написал Кислица.
- Ранее Гутерреш заявил, что вторжение России в Украину повлекло за собой "самые массовые нарушения прав человека".
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