Об этом он написал в Twitter .

Кислица напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, "самым печальным днем за его пребывание в должности".

"Это будет самым печальным днем в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не возобладает, РФ начнет председательство в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и притеснять Устав ООН!" – призвал дипломат.

Он отметил, что решение по председательству России не зависит от Гутерреша, однако на это могут повлиять другие члены Совбеза.

"РФ должна испытывать последствия агрессии", – написал Кислица.